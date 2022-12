"Wir freuen uns jedes Jahr auf diesen Dienst"

"Wir helfen gerne und freuen uns jedes Jahr auf diesen Dienst. Wir wohnen nur ein paar Schritte von der Ortsstelle entfernt, daher macht uns das nichts aus", sagt Christoph Fürst.

Besonders am Heiligen Abend sind die persönlichen Gefühle der Menschen viel stärker als an anderen Tagen. "Mei, dass ihr wegen mir jetzt ausfahren müsst", hören die beiden dann oft und spüren noch mehr Dankbarkeit in der Bevölkerung als an normalen Tagen im Jahr.

Erich Fürst ist ein Urgestein beim Roten Kreuz: Er versieht bereits seit 35 Jahren den Dienst an den Mitmenschen. Sein Neffe Christoph kam vor 15 Jahren über den Zivildienst dazu. Christoph hat vor zwei Jahren die Leitung der Ortsstelle übernommen und bringt nun frischen Schwung und jugendlichen Elan in den kleinen Rotkreuz-Stützpunkt, der nur über einen Rettungswagen verfügt.

