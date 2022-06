Wie das kleine Linden das große Europa vereint

Kontakte quer durch Europa ermöglicht die Partnerschaft "Linden grüßt Linden", an der der gleichnamige Ortsteil von St. Georgen am Walde beteiligt ist. Dass diese Kontakte nun auch wieder auf persönlicher Ebene gepflegt werden können, verlieh den vergangene Woche in St. Georgen abgehaltenen Europatagen einen besonderen Rahmen.

Im Zentrum des sechstägigen Programms stand heuer der Jugendaustausch durch das EU-Programm "Erasmus+". Gäste aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Spanien und Frankreich loteten dabei im Mühlviertel Möglichkeiten aus, wie internationaler Austausch auf kommunaler Ebene unterstützt werden kann. Hierzu organisierten die Linden-Partner in Kooperation mit dem Oö. Gemeindebund eine "Europatagung der oö. Gemeinden", bei der unter anderem das Thema Fachkräftemobilität zur Sprache kam.

Praktische Anhaltspunkte zur Arbeit mit Jugendlichen holten sich die Teilnehmer bei einem Besuch im Jugendzentrum Grein sowie einem Radio-Workshop mit der "Jugendtankstelle Mühlviertler Alm".