Wenn der tägliche Einkauf zu einer Existenzfrage wird

Es sind Initiativen wie die Rot-Kreuz-Sozialmärkte, die Menschen am Rand der Gesellschaft ein Leben in Würde sichern. Im Bezirk Perg wird mit dem Rot-Kreuz-Markt seit mittlerweile zehn Jahren ein Zeichen für notwendige soziale Wärme gesetzt. Neben dem Standort in der Bezirkshauptstadt sind die Mitarbeiter in 14 Gemeinden des Bezirks mobil unterwegs, um auch dort armutsgefährdete Menschen zu unterstützen.

Als vor zehn Jahren der Rot-Kreuz-Markt in Perg – damals noch in der Gartenstraße im Stadtzentrum – eröffnete, betrat das Rote Kreuz damit Neuland. Denn es war der erste Sozialmarkt des Roten Kreuzes in Oberösterreich. Schon damals war es das unbestrittene Ziel dieser Initiative, Menschen am Rand der Gesellschaft zu unterstützen, sagt Rotkreuz-Bezirksgeschäftsleiter Christian Geirhofer: "Von Armut betroffene Menschen müssen oft entscheiden: Soll ich heute die Stromrechnung bezahlen, die Wohnungsmiete oder den notwendigen Nachhilfeunterricht für meine Kinder? Das ist nicht nur eine finanzielles Thema: Es belastet auch die Psyche der Menschen."

"Die Gründung des Rot-Kreuz-Marktes war eine logische Konsequenz, um armutsgefährdeten Menschen im Bezirk besser helfen zu können", erklärt die Bezirkskoordinatorin der sozialen Dienste, Elfriede Reindl. Alle Waren, die im mittlerweile in der Naarner Straße angesiedelten Rot-Kreuz-Markt angeboten werden, werden von ansässigen Handelsbetrieben und regionalen Produzenten gespendet. Zudem kommen Schwerpunktaktionen, bei denen – etwa vor Weihnachten – vor den Einzelhandelsbetrieben die Kunden um die Abgabe von länger haltbaren Lebensmitteln sowie Hygieneartikeln gebeten werden. So kann zwar kein Vollsortiment angeboten werden, die Rot-Kreuz-Märkte stehen aber dadurch auch in keinem Konkurrenzverhältnis zum Handel. Alkohol und Tabakwaren werden grundsätzlich nicht angeboten.

Um Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs, die nicht mehr für den Verkauf im Handel geeignet sind, zu sammeln, zu sichten, zu sortieren und an bedürftige Personen zu stark vergünstigten Preisen weiterzugeben, sind Woche für Woche ehrenamtliche Rotkreuz-Mitarbeiter im Einsatz. Einkaufsberechtigt sind Personen, die unter festgelegte Einkommensgrenzen fallen. Diese erhalten einen Ausweis und können damit maximal zwei Mal pro Woche für den Eigenbedarf einkaufen. Mit den Einnahmen wird ein Teil der Infrastruktur refinanziert.

Mobiler Einsatz in 14 Gemeinden

Neben dem fixen Standort in Perg ist der Rot-Kreuz-Markt auch in 14 Gemeinden des Bezirkes Perg regelmäßig mobil unterwegs, um in das nähere Umfeld armutsgefährdeter Menschen zu kommen und somit den Zugang zum Angebot zu erleichtern.

Tag der offenen Tür

Existenzsorgen und Nöte spielen sich meistens hinter verschlossenen Türen ab, weil unsere Gesellschaft Armut als selbstverschuldetes Schicksal begreift. Ein Vorurteil, gegen das die Rotkreuz-Mitarbeiter seither mit ihrem Engagement ankämpfen. Dieses Engagement möchte das Rote Kreuz gemeinsam mit allen Interessierten feiern und lädt daher am Freitag, 7. Februar, zwischen 14 Uhr 30 und 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür im Rot-Kreuz-Markt in der Naarner Straße 72 in Perg ein.

