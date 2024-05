Spatenstich für die "Nahwärme Velden"

Schon im Herbst soll das neue Heizwerk in Betrieb gehen. (Nahwärme Velden)

Mit dem Spatenstich startete der Bau des neuen Heizwerks "Nahwärme Velden". Die Leitungsgrabungen sind bereits seit Anfang Mai im Gange. Voraussichtlich werden im Herbst sowohl Altenfelden als auch Neufelden mit nachhaltiger Nahwärme versorgt. Die "Nahwärme Velden" besteht aus einem Verbund regionaler Firmen und der Gemeinde Neufelden. Die Netzlänge beträgt etwa sechs Kilometer, das Netz wird mit einem Doppelrohr ausgeführt. Im Endausbau erreicht das Heizwerk eine Leistung von zwei Megawatt, und zusätzlich wird das Netz mit einem 40-m³-Pufferspeicher ausgestattet. Besonderheit: Auch die überschüssige Abwärme der Klimaanlage vom im Bau befindlichen benachbarten Bürogebäude der Tischlerei Scheschy wird ins Netz eingespeist werden. Entstanden ist die Idee für ein Heizwerk ursprünglich im Zentrum von Neufelden, um Teile des Ortskerns zu versorgen. Im Laufe der Zeit wurde das Konzept jedoch ausgebaut, und so befindet sich das Nahwärme-Heizwerk Velden nun im Gewerbegebiet Neufelden und versorgt sowohl Altenfelden als auch Neufelden. Das Heizwerk wird vom regionalen Verband der Holzbauern mit Hackgut beliefert.

Sämtliche Liegenschaften entlang oder in der Nähe der Leitungstrasse können auch in Zukunft an das Versorgungsnetz angeschlossen werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper