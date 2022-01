Virtuell durch das BORG Leonfelden

Dieser vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ausgeschriebene Preis wird jährlich für die besten und innovativsten medienpädagogischen Projekte an europäischen Schulen vergeben.

Was das Projekt "Virtual BORG" so besonders macht, sind die Zukunftsorientierung sowie sein umfassender Ansatz: Seit zwei Jahren arbeiten Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgängen in den Fächern Mediengestaltung und Informatik an der virtuellen Nachbildung des Schulgebäudes und füllen es nach und nach mit Leben. Die Jury des Media Literacy Awards bezeichnete das Virtual BORG als "Mammut-Projekt, das in Österreich vermutlich seinesgleichen sucht". Ein Lob, das die Schulverantwortlichen mit Freude entgegennehmen: "Wir sind sehr stolz darauf, für das Virtual BORG heuer mit einem Media Literacy Award in der Kategorie Multimedia bedacht worden zu sein", sagt der Leiter des Projektes an der Schule, Wolfgang Hoffelner.

Auch Direktor Josef Enzenhofer blickt mit Stolz auf die Vitrine mit den Awards: "Wir schaffen es, uns abseits vom Zentralraum als regionaler Bildungsnahversorger qualitativ im Spitzenfeld zu behaupten – ganz besonders freut mich, dass durch die intensive Zusammenarbeit der Schwerpunkte an der Schule auch andere Zweige von der wegweisenden Medienbildung profitieren. So kann man zum Beispiel mit der Virtual Reality Brille nicht nur durch die Schule wandern, sondern im Biologieunterricht auch durch den menschlichen Körper."

Auf der Schul-Homepage haben Besucher die Möglichkeit, dieses digitale Bauwerk auf eigene Faust zu erkunden. Auch existieren bereits Versionen für Virtual Reality Brillen und Spielkonsolen, die permanent weiterentwickelt werden.

Virtuell wird übrigens auch der diesjährige Tag der offenen Tür am 27. Jänner von 16 bis 19 Uhr. Mittels Webcam können sich die Teilnehmer dabei online über die Schwerpunkte der Schule informieren. Lehrende sowie Schülerinnen und Schüler geben Einblicke in den Schulbetrieb und beantworten dazu auch Fragen. Die genauen Zugangsdaten und weitere Informationen zu diesem neuen Format sind unter www.BORGleon.at zu finden.