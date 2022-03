Ulrichsberg: Sieben Einbrüche in nur einer Nacht

Von gleich sieben Einbrüchen in der 2800-Einwohner-Gemeinde berichtet die Polizei am Donnerstagabend. Betroffen sind laut Polizei Firmen. Die Täter brachen demnach Fenster und Türen ein und drangen so in die Gebäude ein. Sie hatten es offensichtlich auf Bargeld abgesehen, hieß es. "Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich", so die Polizei. Es sollen nach ersten Informationen mindestens drei Täter beteiligt gewesen sein.

Die Polizei bittet um Hinweise: 059133/4261.