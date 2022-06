"Stock Heil" der Senioren

Zur Mühlviertler Stockmeisterschaft des Seniorenbundes trafen sich Moarschaften aus den vier Mühlviertler Bezirken in Sarleinsbach. Das beste Händchen hatten die Herren der Ortsgruppe Naarn aus dem Bezirk Perg. Dahinter platzierten sich die Stocksportler aus Niederwaldkirchen (Rohrbach) und die Mannen aus Altenberg aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Diese drei Mannschaften werden an den Landesmeisterschaften in Mühlheim am 22. Juli teilnehmen.

Als Jausensponsor für die Viertel-Meisterschaft sprang der örtliche Fleischhauer Max Riepl ein.