Staatsmeistertitel im 24-Stunden-Rennen

Christoph Mick (Bike Next 125) holte sich Gold beim Kriterium in Großhartmannsdorf und kürte sich somit zum Österreichischen Meister. Sein Teamkollege Peter Pichler konnte nach seiner langen Rennpause mit Bronze in der OÖ- Landesmeisterschaftswertung aufzeigen. Die Masterfahrer Thomas Mairhofer und Ludwig Pihringer holten beide Gold in den OÖ-Landesmeisterschaftswertungen.

Überlegener Sieg

Sensationell war das Rennergebnis beim parallel ausgetragenen 24-Stunden-Rennen in Grieskirchen: In der 4er-Teamwertung siegte das "Bike Next 125 Hackl Lebensräume"-Team mit Florian Bauer, Christian Oberngruber, Daniel Oberngruber und Andreas Wolfmayr überlegen. Mit einer sehr riskanten Taktik setzte sich die Mannschaft bereits in der zweiten Runde von den Konkurrenten ab und baute den Vorsprung in den restlichen Stunden weiter aus. Somit holte sie sich den Staatsmeisterschaftstitel, worauf auch Teamchef Franz Hackl besonders stolz ist.