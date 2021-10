Sekundenschlaf: Pkw streifte Fußgänger mit Kinderwagen

Der Mann fuhr gegen 16:40 Uhr mit seinem Auto auf dem Güterweg Ebenort in Richtung Silberberg. In einer unübersichtlichen Linkskurve schlief er ein und geriet an den rechten Fahrbahnrand. Dort waren zwei ihm entgegenkommende Fußgänger mit einem Kinderwagen unterwegs, die sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnten. Eine 37-Jährige aus dem Bezirk Freistadt dürfte dabei leicht verletzt worden sein.

Der Lenker hielt zwar kurz an, fuhr dann aber ohne Bekanntgabe seiner Identität weiter. Er konnte von der Polizei ausgeforscht werden und wird bei der Staatsanwaltschaft Linz und der BH Freistadt angezeigt.