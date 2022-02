Sachers Irrwege zum Wohlbefinden

Über diese Erfahrung erzählt, wortspielt und singt er in seinem neuen Programm, das am 17. Februar (19.30 Uhr) im Kulturhaus Bruckmühle in Pregarten zu sehen ist.

Es wäre nicht der Sacher, würde er dabei nicht ein Pointenfeuerwerk der Extraklasse zünden. Der Mühlviertler philosophiert über das Immunsystem der vor 1980 Geborenen, Feinstaub als Grundnahrungsmittel, ernüchternde Urologinnen-Besuche, traumatisierende Kuraufenthalte, über zuwachsende Gehörgänge sowie über das jahrelang antrainierte Ignorieren von Gesundheitsprävention. Wie viel Gewicht sollten wir nun auf unser Gewicht legen? Gibt es eingefleischte Vegetarier? Sich Sachers Antworten auf diese Fragen zu Gemüte zu führen, könnte zu Blasenschwäche, Kieferschmerzen oder Bauchmuskelkater führen.