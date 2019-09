Rohrbachs Polit-Spitzen in Wahl-Diskussion

Rechtzeitig vor der Nationalratswahl laden der Treffpunkt mensch & arbeit und der ÖGB zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung mit den Rohrbacher Polit-Spitzen ein. "Als kirchliche Einrichtung für Arbeitnehmer legen wir den Schwerpunkt der Veranstaltung auf die Bedeutung der Nationalratswahl für soziale Sicherheit, Menschenrechte und die Sorge um Umwelt und Klima", sagt Robert Bräuer vom Treffpunkt mensch & arbeit. Vertreter aller Parteien sind am Dienstag, 17. September, im TuK Vonwiller in Haslach mit dabei: Am Podium sitzen Landtagsabgeordneter Georg Ecker (ÖVP), Bundesrat und Bürgermeister Dominik Reisinger (SPÖ), die Landtagsabgeordneten Ulrike Wall (FPÖ) und Ulrike Schwarz (Grüne) sowie Landesparteivorstandsmitglied Martin Leibetseder (Neos).

An diesem Abend können die Besucher in drei Gesprächsrunden mit den Regionalpolitikern diskutieren. Moderiert wird die Veranstaltung von Konrad Stockinger. "Wir sind überzeugt, dass politisch interessierte Bürger entscheidend zum Ausbau einer demokratischen Kultur beitragen können", lädt Bräuer ein, auch vom Wahlrecht Gebrauch zu machen.