Publikumsliebling spielt bei Operette auf der Aiserbühne

Auftritte in "Kottan ermittelt", "Tohuwabohu", "Soko Donau" sowie als Frosch in "Die Fledermaus" von Wien bis Tokio machten Franz Suhrada zu einem der beliebtesten Vertreter der heimischen Künstlerszene.

Seinen 70. Geburtstag feiert Suhrada bei "Classic Pure" in Schwertberg mit der umwerfenden Doppelrolle des Dieners Franz (in Wien) und des Obereunuchen (in Peking). Regisseur Thomas Kerbl, seit Jahren mit Franz Suhrada befreundet, hat ihm diese Rolle auf den Leib geschneidert. Zudem wird er das für die Aiserbühne vergrößerte Orchester auch am Dirigentenpult betreuen.

Karten für die beiden Vorstellungen am 15. und 16. August (20 Uhr) gibt es bereits bei Ö-Ticket.

