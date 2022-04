Polizei bittet nach Frontalkollision mit drei Verletzten um Hinweise

Der 24-jährige Mühlviertler war am frühen Freitagabend auf der L1438 in Richtung Waldhausen im Strudengau mit seinem Auto unterwegs. Bei Straßenkilometer 1,745 wollte der junge Lenker bei einem Pkw, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war und vermutlich eine Panne hatte, vorbeifahren und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw eines 33-Jährigen, der gemeinsam mit seiner Mutter in die Gegenrichtung unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der das Auto des 33-Jährigen ins Feld geschleudert wurde.

Alle drei beteiligten Personen erlitten Verletzungen und wurden vom Roten Kreuz ins Landesklinikum Amstetten gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Der Lenker des am Fahrbahnrand anhaltenden Pkw ist bislang noch unbekannt. Laut Polizei soll er die Unfallstelle vor Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen haben. Er wird aufgefordert, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Grein unter der Telefonnummer 059133/4323/100 zu melden.