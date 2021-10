Neues Gesicht an der St. Georgener Gemeindespitze

Zwei Wochen nach dem Verpassen eines Landtagsmandats setzte es gestern für den SPÖ-Bezirksparteivorsitzenden Erich Wahl die nächste bittere Niederlage: Nach 14 Jahren Amtszeit wurde er als Bürgermeister der jahrzehntelangen SPÖ-Hochburg St. Georgen an der Gusen abgewählt. Er kam auf 46,14 Prozent, sein Herausforderer Andreas Derntl von der Volkspartei auf 53,86 Prozent – um 210 Stimmen mehr als der Amtsinhaber. Derntl hatte sich im Wahlkampf vor allem auf die Belebung des Ortskerns und die Neugestaltung des Marktplatzes, etwa mit dem alten Billa-Gebäude, konzentriert. Damit will er auch der zunehmenden Anonymität in der Bevölkerung entgegenwirken.