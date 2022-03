Naturpark hat neue Geschäftsführerin

Mit Monatsbeginn wurde Maria Schipke zur Geschäftsführung des Naturparks Mühlviertel bestimmt. Gemeinsam mit Michaela Reiter verantwortet sie die nachhaltige Entwicklung der Naturparkregion in Richtung eines ökologisch, ökonomisch sowie sozial intakten Lebensraums. Der Vorstand des Naturparks mit Obmann Bgm. Martin Moser (Bad Zell) und Obmann-Stellvertreter Bgm. Martin Ebenhofer (Rechberg) begrüßte die neue Geschäftsführung und bedankte sich zugleich bei der ehemaligen Geschäftsführerin Barbara Derntl für die ausgezeichnete Arbeit, die in den vergangenen Jahren geleistet wurde.

Der Naturpark Mühlviertel umfasst auf einer Fläche von 1046 Hektar die Gemeinden Allerheiligen, Bad Zell, Rechberg und St. Thomas am Blasenstein. Das seit 1996 bestehende Landschaftsschutzgebiet zeichnet sich durch eine reich gegliederte Kulturlandschaft mit gewaltigen Steinformationen, Mischwäldern sowie teilweise naturnahen Buchenwäldern und Magerwiesen aus. Wie in allen Naturparken in Österreich orientiert sich auch an der Grenze der Bezirke Perg und Freistadt die Arbeit an vier Säulen: Schutz, Erholung, Bildung und Regionalentwicklung.