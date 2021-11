Nächster Sieg angepeilt

MÜHLVIERTEL. Mit neun Punkten aus den letzten drei Partien hat sich Bad Leonfelden wieder zurück ins Titelrennen der Landesliga Ost gespielt. Der Trainerwechsel von Andreas Prammer zu Stefan Hartl hat also den gewünschten Effekt gebracht. Hartl ist mit den Spielen unter seiner Regie hochzufrieden: "Die Spieler arbeiten sehr engagiert und konzentriert, die Siege sind der Lohn für die harte Arbeit." Morgen kann mit einem Sieg im Spitzenspiel beim SC Marchtrenk und einem Punkteverlust von Tabellenführer Dietach sogar noch der Sprung auf Platz eins gelingen. In den Köpfen sei das vor dem Topspiel aber nicht, sagt Hartl. "Wir schauen von Spiel zu Spiel und bereiten uns bestmöglich vor. Wenn wir das umsetzen, was wir uns vornehmen, werden wir als Sieger vom Platz gehen", so Hartl.

Ebenfalls noch eine kleine Chance auf die Winterkrone hat OÖ-Ligist St. Martin. Die Nimmervoll-Elf hat nach sieben Siegen in Folge nur vier Punkte Rückstand auf Oedt. Es bräuchte aber zuerst morgen einen Sieg gegen Grieskirchen und dann auch noch einen Erfolg gegen Pregarten in der Schlussrunde, zudem müsste Oedt patzen. (fr)