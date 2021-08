Nach langer Pause: Rohrbach feiert wieder ein echtes Stadtfest

Nachdem heuer der Rohrbacher Stadtplatz mit einer neuen "Zeltverankerung" quasi wetterfest gemacht wurde, blicken die Organisatoren des Stadtfestes gelassen auf den Wetterbericht.

Am Wochenende findet nämlich nach jahrelanger Pause wieder ein "echtes" Rohrbacher Stadtfest statt. Der Veranstaltungsreigen startet am Freitag ab 17 Uhr mit einer "Probebeleuchtung" und einem Überraschungs-DJ. Zum Einstand sind hier schon alle Gäste aus Rohrbach-Berg und der Region willkommen.

Markt unter Dach

Weiter geht’s am Samstag mit einer Premiere: Erstmals findet der beliebte Wochenmarkt wetterfest unter dem Zeltdach – mit musikalischer Begleitung der Gruppe "Behmwind" – statt.

Den Wetterschutz genießt auch der Kindernachmittag mit allerlei Kirtags-Attraktionen, Fahrgeschäften, einer Hüpfburg, einer Torschusswand und Eisspezialitäten.

"I wü ins Wirtshaus"

Musikalisch ist ab 14 Uhr das bewährte Trio Granit an der Reihe. Am Abend (19 Uhr) übernimmt dann die Überraschungsband des Jahres 2020, die "Mountain Crew" mit ihrem Corona-Hit "I wü ins Wirtshaus". Einlass ist ab 18 Uhr bei freiem Eintritt (3-G-Regel beachten). Am Sonntag findet nach einer Feldmesse um 10 Uhr, welche von der Musikkapelle Rohrbach-Berg begleitet wird, ein Frühschoppen statt. Diesen gestaltet der Musikverein Sarleinsbach. Anschließend übernimmt der Musikverein Arnreit die musikalische Gestaltung des Nachmittages.

Der Erlös ergeht an die mitwirkenden Vereine und wird für weitere Kulturveranstaltungen in Rohrbach-Berg und die dafür notwendige Infrastruktur eingesetzt.

Parkplätze befinden sich ausreichend am Raiffeisen-Parkplatz, beim Centro sowie in der Akademiestraße.