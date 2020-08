Nach Absturz des Kirchturmstumpfes erster Teil des Turms gesetzt

Das ca. vier Tonnen schwere Teil wurde mit einem Lkw-Kran angehoben und von den Zimmerleuten der Firma Kapl Bau in ca. 30 Metern Höhe fachgerecht montiert. Der Turm war vor einigen Wochen in der Holzbauhalle abgebunden und vormontiert worden. Auch der Großteil der Spenglerarbeiten wurde bereits in der Werkstatt von Kapl Bau durchgeführt.

Nach dem Zwischenfall bei der Demontage des letzten Teils des alten Wandlungsturms am Montag verlief alles reibungslos. Am Montag war bekanntlich der Kran eingeknickt, wodurch der alte "Turmstumpf" zwischen Kirche und Gemeinde zu Boden fiel. nachrichten.at berichtete in OÖN-TV:

OÖN-TV Sendung vom 25.08.2020 Der Teil eines Kirchturms stürzt bei Bauarbeiten in Bad Leonfelden plötzlich in die Tiefe. Ein Video zeigt, wie der Kran unter der Last des Turms bricht.

Der Absturz hatte Auswirkungen: Es gab leichte Schäden am Kirchendach und am Dach des Gemeindeamts, die die Zimmerer provisorisch behoben worden sind. Die Dächer werden in den nächsten Wochen wieder vollständig repariert.

>> Video von der Montage des Krichturms am Mittwoch: