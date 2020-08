Recht glimpflich ist ein Kran-Unfall in Bad Leonfelden ausgegangen. Bei der Demontage eines Teils des alten Wandlungsturmes der Pfarrkirche kam es zu einem Gebrechen am Kranarm, und der Stumpf des Turmes stürzte in die Tiefe. Verletzt wurde niemand, an zwei Dächern entstand leichter Schaden.