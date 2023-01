Mühlviertler Wetterkundler warnt: Mit dem Wind wird’s richtig ungemütlich

Mit profunden Prognosen pflegt Christian Nimmervoll von Kirchschlag aus das Wetter im Mühlviertel zu analysieren. Beim Blick auf die verschiedenen Wettermodelle zeichnen sich Sorgenfalten auf der Stirn des Betreibers von wetter-muehlviertel.at ab: „Oberhalb von etwa 700 Metern ist die Situation mit Raureif und Eis auf den Bäumen kritisch“, sagt er. Entspannung sei nicht in Sicht – im Gegenteil. Es brechen bereits Bäume unter der Last, und regional werden kleinere Stromausfälle gemeldet.

Der Mühlviertler prognostiziert: „Mit dem zunehmend stürmischen Westwind ab Montag werden weitere Bäume brechen. Behinderungen im Straßenverkehr und Stromausfälle werden wohl häufiger, und in freien Lagen wird es zudem immer mehr Behinderungen durch Schneeverwehungen geben.“ Ein Grund dafür seien die erwarteten Neuschneemengen: Am Montag soll es am späteren Vormittag von Nordwesten her zu schneien beginnen. Erst auch in tiefen Lagen, am Nachmittag dann oberhalb von 300 bis 500 Metern. Auch der Wind sei schon am Montag ein Thema. Erwartet werden Böen bis zu 70 km/h. Vor allem in Wäldern in höheren Lagen sei deshalb Alarmbereitschaft angesagt. Auch in der Nacht auf Dienstag werden im Mühlviertel weitere Schneeschauer und stürmischer Wind bis zu 80 km/h erwartet.

Mittwoch und Donnerstag werden ebenfalls von Schneefällen – oder Regen – und starkem Wind geprägt. Alles in allem müssen sich die Mühlviertler wahrscheinlich auf eine turbulente Woche einstellen, denn auch zum nächsten Wochenende hin lassen die Wettermodelle keine anderen Prognosen zu. Großes Sorgenkind ist der Wald, denn der Wind belastet die Bäume, welche ohnehin schon enorme Lasten zu tragen haben. Zwar kenne man solche Situationen schon aus der Vergangenheit, dennoch sei eine ganze Woche solchen Wetters auch im Mühlviertel eine Besonderheit.

