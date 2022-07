Mühlviertler Landkrimi dreht erste Runde im Kino

In "Zu neuen Ufern" geht es um den Mord an einer jungen Polizistin, der die Ermittler gefährlich nahe in den Dunstkreis der organisierten Drogenkriminalität führt. Gedreht wurde der Landkrimi rund um Bad Leonfelden, Helfenberg sowie im benachbarten Tschechien.

Noch vor der TV-Ausstrahlung kommt "Zu neuen Ufern" ab morgen, Mittwoch, in die heimischen Kinos – unter anderem wird der Film im Kinotreff Leone in Bad Leonfelden sowie im Kino Freistadt gezeigt. Dieses Mal wird Grete Öller von ihrem tschechischen Kollegen Stani um Hilfe gebeten. Dieser soll den Mord an der jungen Polizistin Johanna aufklären. Grete war das Vorbild von Johanna. Schon bald finden sich die beiden Verbündeten in einem lebensgefährlichen Abenteuer wieder. Denn noch weiß niemand, wer zwischen Drogenhändlern und Polizei welche Rollen spielt und warum Johanna sterben musste.

Die Premiere von "Zu neuen Ufern" ist morgen, Mittwoch, um 20 Uhr im Kinotreff Leone sowie um 20.30 Uhr im Kino Freistadt.