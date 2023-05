Mit zwei Valats holte Ernst Hartl noch den Sieg

In einer denkwürdigen Schlussrunde mit zwei angesagten Valats und unglaublichen 327 Punkten schaffte er von Rang 22 noch den Sprung an die Spitze. Dahinter folgte der Villacher Arno Peter, Organisator des Kärntner Tarockcups. Über Rang drei konnte sich der Hausruckcupspieler Franz Padinger (Pöndorf) freuen. 166 Tarockprofis aus sieben Bundesländern spielten im Turniersaal des Gasthofes Greisinger. Das Österreich-Finale wird von den sieben Bundesländer-Tarockcups organisiert und bildet jedes Jahr den Abschluss der Saison. Für Organisator Franz Kienast "ist es immer wieder ein Genuss, mit langjährigen Tarockfreunden aus ganz Österreich am Turniertisch zu sitzen und gemeinsam die Grenzen des Königrufens auszuloten".

