Matzinger (VP) löst Zillner (SP) ab

Er wurde bei der Stichwahl mit 54,84 Prozent gewählt und löst damit den bisherigen SPÖ-Bürgermeister Günther Zillner ab.

Nach der ersten Wahl und den Rückmeldungen in den vergangenen beiden Wochen sei das Ergebnis nicht mehr ganz so überraschend. Matzinger will beruflich etwas kürzertreten. Wichtige Themen seien in nächster Zeit die Belebung und Gestaltung des Ortszentrums und die Besetzung der Arztstelle in der Gemeinde. Im Gemeinderat hat die SPÖ zehn, die ÖVP acht Mandate.