Langlaufzentrum: Bürger am Wort, Bürgermeister hält sich aus Projekt raus

Ordentlich Staub aufgewirbelt hat die "Akte Oberösterreich" zur Nordstern-Arena, zu dem geplanten Langlaufzentrum im Mühlviertel, das nicht recht vom Fleck kommen will. In Bad Leonfelden ist man geteilter Meinung über die Pläne. Die einen sehen darin ein sportlich sinnvolles und umweltverträgliches Projekt. Die anderen malen den ökologischen Teufel an die Wand. Nun sind die Bürger am Wort und Bürgermeister Thomas Wolfesberger hofft auf ein "Zurück zum konstruktiven Miteinander".

Bürgerbefragung am 30. Juni

Die Eintragungsfrist für die Durchführung einer Bürgerbefragung zum Langlaufzentrum endet kommende Woche. Die erforderliche Anzahl der Unterschriften wurde am Freitag erreicht. Somit steht fest, dass es in Bad Leonfelden in diesem Jahr einen dritten Wahlsonntag geben wird.

In der Gemeinderatssitzung am Montag wird aller Voraussicht nach der Wahltermin für Sonntag, 30. Juni, festgesetzt. Eine Zusammenlegung mit der Wahl zum Europäischen Parlament ist nach Abklärung mit den Behörden nicht möglich. "Die letzten Wochen haben gezeigt, wie mit einer einzigen Entscheidungsfrage über ein Behördenverfahren negative Stimmungen erzeugt werden und ein emotionales Streitklima in den Vordergrund rückt", teilt der Bürgermeister in einer Aussendung mit: "Für Bad Leonfelden kann das nicht gut sein. Ich wünsche mir wieder mehr Miteinander statt Gegeneinander. Gerade für die kommende Zeit wünsche ich mir aber auch, dass alle Betroffenen und Beteiligten wieder zu einem wertschätzenden Umgang zurückkehren", mahnt er. Das Projekt selbst betreffend zieht er auch politische Konsequenzen: "Mein persönlicher Beitrag zu einem konstruktiven Miteinander ist jener, dass ich als Bürgermeister das Projekt nicht weiter unterstützen werde. An einem wochenlangen Wahlkampf ,Sport gegen Klimaschutz‘ werde ich mich nicht beteiligen", sagt Wolfesberger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer