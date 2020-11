Kirchen-Schindeln als kunstvolle Weihnachtsgabe

Die Renovierung der Rohrbacher Pfarrkirche ist voll im Gange. Viel ist schon geschehen, vor allem im Außenbereich. Dennoch bleibt vor allem in der laufenden Bauetappe viel Arbeit. Ein Weihnachtsfest in der neuen Pfarrkirche wird sich wie ursprünglich einmal angepeilt nicht ausgehen. Die Arbeiten laufen trotz Corona fast nach Plan. Heuer soll der Innenraum, die Raumschale, fertig werden. Dann geht es mit den neuen Kirchenbänken und der Neugestaltung des Altarraums weiter. "Damit wollen wir Akzente aus unserer Zeit setzen. Denn jede Epoche hinterlässt ihre Spuren und soll erkennbar sein", sagt dazu Pfarrer Alfred Höfler. Ihm ist wichtig, dass das Gebäude einladend und Kirche lebendig ist. Ziel ist es, Ostern in der neuen Kirche feiern zu können. Denn vor allem in einer lebendigen Pfarre fehlt die Kirche. Gerade in der "Corona-Zeit", aber auch bedingt dadurch, dass jetzt die Kirche wegen der Bauarbeiten gesperrt ist, wird vielen bewusst, wie sehr sie im Mittelpunkt des Lebens steht: Taufe, Erstkommunion, Firmung, Hochzeiten, Begräbnisse, und nicht zu vergessen Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen, aber auch während der Woche sind die Morgengottesdienste gut besucht.

Funktionierende Gemeinschaft

Die funktionierende Pfarr-Gemeinschaft zeigt sich übrigens schon auf der Baustelle. Denn viele freiwillige Helfer unterstützen tatkräftig die Renovierungsarbeiten. "Ohne Freiwillige und die Unterstützung der Vereine, ginge gar nichts!", stellt Pfarrer Alfred Höfler fest. Mit mehr als 7000 freiwilligen Helferstunden konnte nicht nur viel Geld gespart werden, dies ist auch ein Zeichen der Verbundenheit mit der Pfarre. Am Werk sind aber nicht nur Hilfskräfte, sondern Profis am Bau. Alois Lindorfer beispielsweise bringt als ehrenamtlicher Bauleiter jahrelange Praxis-Erfahrung ein, die er sich in der Rohrbacher Baufirma Weber angeeignet hat. Er ist als erfahrener Bauprofi auch Bindeglied zur Bauabteilung der Diözese und zum Bundesdenkmalamt.

Künstlerische Präsente

Auch abseits der Baustelle sind Pfarrbewohner aktiv: In liebevoller Arbeit haben zwei Künstler alte Kirchendachschindeln bemalt und beschriftet, die jetzt zugunsten der Renovierung verkauft werden.

Zu sehen sind diese in der Pfarrkanzlei: die einen bemalt mit Zeichnungen und Motiven, andere mit netten Sinnsprüchen, wieder andere zeigen einfach die Rohrbacher Kirche. Insgesamt 450 Dachschindeln haben Hans Kreuzmayr und Veronika Mayrhofer gestaltet. "Wir verkaufen sie bei Veranstaltungen, Gottesdiensten oder unter Bekannten und Nachbarn und unterstützen damit die laufende Kirchensanierung", berichtet Pfarrgemeinderatsobfrau Poldi Zeller, die einlädt, sich seinen ganz persönlichen Baustein auszusuchen. "Die kreativen Schindeln sind auch ein nettes Geschenk", ergänzt sie im Hinblick auf Weihnachten.

Bausteine und Patenschaften

Die "Bausteine" können um je 50 Euro in der Pfarrkanzlei, bei den Mitgliedern des Pfarrgemeinderats, bei der Raiffeisenbank und Sparkasse erworben werden.

Wer die Bauarbeiten an der Pfarrkirche Rohrbach unterstützen will, kann auch Patenschaften für die neuen Kirchenbänke, die Luster oder Heiligenstatuen übernehmen oder einfach eine Spende leisten. "Wir sind für jede Unterstützung dankbar", so Pfarrer Alfred Höfler.

Spenden: Raiffeisenbank: IBAN AT72 3441 0000 0601 3056 Sparkasse: IBAN AT35 2033 4000 0000 5306 Zahlscheine für steuerliche Absetzbarkeit von Spenden für die Renovierung liegen in der Raiffeisenbank, Sparkasse und der Pfarrkanzlei auf!