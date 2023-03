Hollerbergfest übersiedelt auf Denkmalhof

Das Festkomitee am "Schreot" des denkmalgeschützten Hofes

Nach der überraschenden Nachricht im Vorjahr, wonach das Hollerbergfest nach 50 Festjahren nicht mehr am gewohnten Festplatz durchgeführt werden kann, hat die veranstaltende Feuerwehr Auberg nach einem neuen Standort gesucht. Am denkmalgeschützten Unterkagererhof haben sie nun eine Alternative gefunden. "Wir haben nun sogar etwas mehr Platz bekommen. Es wird auch wieder vieles geben, was man vom alten Hollerbergfest schon kennt – etwa die Labstation beim Zugang vom Parkplatz, den Bier-Humidor mit 100 Bieren aus aller Welt oder die insgesamt 14 Bars und Schanken", verspricht Feuerwehrkommandant Stefan Scheiblhofer.

Eine Festarena mit zwei großen Zelten wird die Hauptbühne beherbergen, auf der Gernot Kulis heuer den kabarettistischen Auftakt am Freitag bestreiten wird. Jüngeres Publikum soll das "Flash" anlocken, eine dreistöckige Disco in Ufo-Optik. Es gibt aber auch eine Ü40-Zone mit entsprechender Musik.

Respekt vor Denkmalschutz

Besonders stolz ist man aber auch auf die 56 Meter lange "Jägermeister-18˚C-Bar" rund um den historischen Troadkasten, an der tiefgekühlter Jägermeister serviert wird – Jägermeisterfans haben es bereits erraten: jeweils ein Meter Bar für alle 56 Kräuter, die im Jägermeister enthalten sind. Die Bar hat aber gleichzeitig eine Schutzfunktion für die denkmalgeschützte Substanz.

Dieser Schutz ist am gesamten Areal ein großes Thema. Deshalb werden die historischen Räume des Freilichtmuseums nur bis 22 Uhr für das Publikum geöffnet sein. "Wir haben außerdem viele Ordner und unsere Mannschaft hat immer ein waches Auge, sodass wir sicher sind, dass nichts passieren wird", sagt Markus Starlinger vom Festkomitee.

Finanzmittel für Denkmalhof

Dass die neue Location genutzt werden kann, ist nicht nur den unkomplizierten Verhandlungen mit den Grundeigentümern zu verdanken, sondern auch der guten Zusammenarbeit mit dem Verein Denkmalhof Unterkagerer, der bei den Vorbereitungen mit im Boot ist. Und nicht zuletzt wird auch der Unterkagererhof selbst vom Fest profitieren: Ein Teil des Erlöses wird für den Erhalt des Denkmalhofes verwendet.

Übrigens ist der Unterkagererhof dank der erfolgreichen Hexenmärkte an Publikumsandrang durchaus gewöhnt.

