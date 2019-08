Grein als Treffpunkt für Oberösterreichs Turner

Ein bisschen Festival-Stimmung sollte schon aufkommen, wenn von 16. bis 18. August hunderte sportbegeisterte Turnvereinsmitglieder aus ganz Oberösterreich ins Mühlviertel pilgern und ihre Zelte aufschlagen. Unter dem Motto "Wie weit kann man gehen?" machen sich die Turnvereine auf den Weg nach Grein, um ein Stück Oberösterreich, ein Stück Heimat, zu Fuß kennenzulernen. Übernachtet wird in Zelten, die auf der Wiese hinter dem ehemaligen Gelände der Firma Skloib aufgestellt werden. Dort finden auch die sportlichen Wettkämpfe statt.

Die Turnerinnen und Turner treten in unterschiedlichen Bewerben, wie beispielsweise Dreikampf, Acht- und Zehnkampf, Nostalgie-Zehnkampf und Geländelauf, gegeneinander an. Der Turnverein Grein ist für die Organisation und Infrastruktur der heurigen Jahn-Wanderung verantwortlich. Es ist nicht nur eine logistische Meisterleistung, alle Gäste täglich zu verpflegen – es wird auch jede Menge Rahmenprogramm geboten. Höhepunkt wird der Volkstanzabend am Samstag, bei dem die Band "Hoizblech" aufspielt.