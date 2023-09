Goldwörth und Ottensheim starten Glasfaser-Ausbau

Bereits Anfang 2024 stehen die ersten Anschlüsse zur Verfügung. In Urfahr-Umgebung errichtet die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) bereits ihr drittes Glasfasernetz in Oberösterreich. Gebaut wird mit der Porr. In der ersten Bauphase werden ganze 34 km an Leitungen verlegt und damit rund 2490 Haushalte und Betriebe erreicht.

Glasfaser direkt ins Haus

Dabei bekommt jeder seine eigene Glasfaseranbindung – quasi direkt ins Haus –, die Internetanbieter können in weiterer Folge selbst ausgewählt werden. "Die Glasfaser-Technologie macht es möglich, beide Gemeinden mit einem Netz zu versorgen. So können wir in der Netzerrichtung ökologische und ökonomische Effekte nutzen", freut sich Johannes Bergmann von der öGIG und ergänzt: "All jene, die bereits einen Anschluss bestellt haben oder noch zeitnah bestellen, werden im Sommer 2024 mit Lichtgeschwindigkeit surfen und streamen können." "Für Goldwörth ist der Baustart ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft, der unsere Region als Lebens- und Wirtschaftsraum enorm stärkt. Mit dem Glasfaser-Ausbau bekommen die Menschen und die Betriebe die gleichen – wenn nicht sogar bessere – Rahmenbedingungen wie im Ballungsraum", ist Johann Müllner, Bürgermeister von Goldwörth überzeugt. Auch Maria Hagenauer, Bürgermeisterin von Ottensheim, bestätigt: "Der Anschluss an die zukunftssichere Glasfaser-Technologie stellt einen wesentlichen Faktor für die Standortattraktivität und Lebensqualität dar. Als Gemeinde war uns demnach ein gesamtheitliches und nachhaltiges Konzept wichtig."

