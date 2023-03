Gestohlene Motorsäge in Wald in Puchenau gefunden

Wie berichtet, hatten sich am vergangenen Samstag drei Personen Zugang zur Garage eines Bauernhofs verschafft. Als der Besitzer das Trio zur Rede stellte, lief einer der Diebe mit der Motorsäge davon. Die anderen beiden, ein 27-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau, wurden festgenommen. Es stellte sich heraus, dass sich der 27-Jährige bei der Befragung als sein Bruder ausgab.

Dieser hatte sich in einer Unterkunft aufgehalten und wird beschuldigt, beim Einschleichdiebstahl dabei gewesen zu sein. Der junge Mann beschuldigte zwar seinen Bruder, den Diebstahl verübt zu haben, führte die Polizisten aber zur gestohlenen Motorsäge. Diese war in einem Waldstück in der Nähe des Tatorts "entsorgt", dem Besitzer aber mittlerweile wieder zurückgebracht worden. Alle drei Diebe, es handelt sich um polnische Staatsbürger, wurden angezeigt.

