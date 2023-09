Finanzspritze soll Schulbus sichern

Zumindest wird die Gemeinde zur Finanzierung des Schülertransports mit zusätzlichen finanziellen Mitteln ausgestattet, berichtete gestern Gemeindelandesrat Michael Lindner (SPÖ) in einer Aussendung. Das Gemeinderessort könne die Zusatzkosten für den Schülertransport ausnahmsweise im Wege des Härteausgleichs ersetzen. "Wir haben es geschafft, im Rahmen unserer Möglichkeiten für die Familien in Dimbach eine Lösung zu finden. Das grundlegende Problem mit den Schultransporten können wir aus dem Gemeinderessort heraus aber nicht lösen – hier ist der Bund gefordert", so Lindner.

"Diese Lösung nimmt den Druck etwas raus. Damit können wir uns jetzt zu den Gesprächen mit den Busunternehmen aufmachen", sagt Dimbachs Bürgermeister Manfred Fenster (SPÖ).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Dimbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.