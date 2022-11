Ein Wochenende mit viel Musik und Brauchtum

Heißer Punsch, Süßes und Deftiges als Unterlage und jede Menge Kitsch und Handwerk gibt es im Advent vielerorts. Eine kleine Auswahl:

Rohrbach: Den ganzen Advent hindurch gibt es einen Punschstand am Rohrbacher Stadtplatz. Von 26. November bis inklusive 23. Dezember gibt es täglich außer Montag von 16 bis 22 Uhr direkt vor dem Rathaus Punsch, Glühwein, Glühmost, Kinderpunsch sowie Bratwürstl und Raclettebrot.

Niederkappel: Im Pfarrheim Niederkappel findet am Samstag ein Weihnachtsmarkt statt. Von 8.30 bis 10 Uhr gibt es ein Familienfrühstück. Um 10.30 Uhr werden Adventkränze geweiht.

Kleinzell: Etwa 30 Stände werden morgen, Samstag, von 14 bis 19 Uhr beim Weihnachtsmarkt der JVP Kleinzell erwartet. Um 14 Uhr beginnt im Pfarrheim eine Kinderfilmvorführung, und um 16 Uhr kommt der Nikolaus.

Neustift: Zum besinnlichen Adventmarkt laden der Verein L(i)ebenswertes Neustift und die Landjugend Neustift-Rannariedl am Samstag ab 13.30 Uhr in Pühret ein. Ab 14 Uhr werden Pferdekutschenfahrten angeboten, und um 14.30 Uhr kommt der Kasperl. Der Nikolaus ist für 15.45 Uhr angesagt. Nach Musik der Bläsergruppe Rannariedl gibt es abschließend um 17 Uhr noch eine Feuershow.

St. Veit: Das erste Adventwochenende steht morgen auch in St. Veit ganz im Zeichen der Vorweihnacht. Die Sport-Union lädt zum Weihnachtsmarkt am Kirchenplatz. Beginn ist bereits ab 8 Uhr. Am Nachmittag ab 16 Uhr lassen die Turmbläser besinnliche Melodien erklingen, und in der Kirche findet die Adventkranzweihe statt. Um 17 Uhr kommt der Nikolaus.

Oberkappel: Der Advent-Punschstand des Kulturvereins Oberkappel öffnet in der Vorweihnachtszeit am Gemeindevorplatz wieder seine Pforten. Geöffnet ist er jeweils von 17 bis 24 Uhr am 25. und 26. November, 2. und 3. Dezember, 7., 9. und 10. Dezember sowie 16. und 17. Dezember.

Peilstein: Im Kommunalzentrum Peilstein findet am 26. (14 bis 23 Uhr) und 27. November (10 bis 14.30 Uhr) ein Adventmarkt statt. Am Samstag findet außerdem im Haus der Musik um 16 Uhr ein Kasperltheater statt.

Bad Leonfelden: Ein Standlmarkt mit Kunstausstellung erwartet die Besucher beim Leonfeldner Weihnachtsmarkt am Samstag, 26., und Sonntag, 27. November. Am Samstag öffnet der Markt um 14 Uhr (bis 22 Uhr) seine Pforten. Am Sonntag geht es um 8.30 Uhr (bis 17 Uhr) los. Dann lädt auch das OÖ. Schulmuseum von 11 bis 15 Uhr zum Filmkabinett ein, dabei werden alte Kinder-Schulfilme gezeigt.

Perg: Kunsthandwerk, Kekse und Auftritte der Blockflötenkinder erwarten die Besucher morgen beim Punschstandl des Musikvereins Pergkirchen (16 Uhr) am Dorfplatz.

Zwettl: Zum Kekserlmarkt laden am Samstag ab 14 Uhr der Siedlerverein und die FF Zwettl auf den Kirchenplatz ein. Um 16.30 Uhr werden in der Pfarrkirche Adventkränze geweiht.

Reichenthal: Ein besonders stimmungsvoller Adventmarkt öffnet von 26. bis 27. November seine Pforten im Museums- und Mühlendorf Reichenthal. Mehr als 70 Kunsthandwerker bieten ihre Produkte an. In den "lebenden Werkstätten" wird Einblick in die aufwendigen Handwerkskünste gegeben. Infos: www.muehlenverein.at

Pregarten: Am ersten Adventsonntag, 27. November, gibt die Big Brass & Rhythm Band Freistadt das Benefizkonzert "Fast Christmas" in der Bruckmühle Pregarten. Konzertbeginn ist um 18 Uhr in der Bruckmühle Pregarten. Karten unter www.bruckmuehle.at

Freistadt: Märchenhafte Adventstimmung erwartet die Besucher heute von 15 bis 21 Uhr beim Gassenadvent in der Freistädter Altstadt. Gleichzeitig eröffnet der Märchenweg, bei dem heuer in 20 Schaufenstern verschiedene Märchenszenen dargestellt sind und bei dem es zahlreiche Preise zu gewinnen gibt. Eine Nachtwächterführung um 18.30 Uhr macht den Adventauftakt perfekt.

Hagenberg: Der Hagenberger Adventmarkt am Samstag (14 bis 20 Uhr) und Sonntag (9 bis 15 Uhr) bietet Verkaufsstände von regionalen Künstlern und Vereinen und vorweihnachtliche Köstlichkeiten.

Gramastetten: Der Gramastettner Christkindlmarkt findet morgen von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr statt. Bis zu 50 Aussteller werden ihre Waren anbieten. Es gibt auch jede Menge Kulinarisches und Köstliches.

Neumarkt im Mühlkreis: Freunde und Bekannte treffen, das kulinarische Angebot genießen, stimmungsvollen vorweihnachtlichen Klängen lauschen und erste Weihnachtseinkäufe tätigen – der Neumarkter Adventmarkt bietet heuer den optimalen Rahmen für ein Wohlfühlwochenende im Ortszentrum von Neumarkt.

St. Georgen/Gusen: Nach zwei Jahren Pause verwandelt sich das St. Georgener Marktzentrum morgen Nachmittag in eine vorweihnachtliche Zauberwelt, in der der Duft von Weihnachtsbäckerei, heißem Punsch und Bratwürsteln in der Luft liegt. Kultureller Höhepunkt ist um 19 Uhr der Auftritt der "Movida Sisters" mit ihrem Programm "Swinging Christmas".

Katsdorf: Einen Adventmarkt mit tierisch gutem Rahmenprogramm organisiert die Katsdorfer Bauernschaft am Samstag und Sonntag im neuen Gemeindezentrum "Im HOF". Mehr als 60 Aussteller haben sich angesagt. Unter anderem auf dem Programm: eine weihnachtliche Bastelstube für Kinder und ein tierisches Theaterstück am Sonntagvormittag.

Naarn im Machlande: Eine bunte Mischung aus kulinarischen Leckerbissen und zahlreichen Kunsthandwerksständen, ein Verkaufsmarkt der Imker und der Goldhaubenfrauen sowie ein umfangreiches Kinderprogramm bietet der Naarner Advent am Samstag (15-22 Uhr) und Sonntag (9-18 Uhr) rund um den Marktplatz. Im Gasthaus Walterer bringen die Naarner Theater-Minis ein Weihnachtstheater zur Aufführung.