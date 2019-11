Drei Medaillen für die Bierviertler Brauer

Die Heimreise von der BrauBeviale in Nürnberg traten die Bierviertler Brauer nicht mit leeren Händen an. Beim European Beer Star 2019 wurden 2483 Biere aus 47 Ländern aller Kontinente eingereicht. Damit ist dieser Wettbewerb einer der weltweit bedeutendsten.

Mit drei Bieren überzeugten die Mühlviertler Brauereien und zählen somit zu den besten der Welt. In der Kategorie "Bier mit alternativen Getreidesorten" gewann das "BIO-Dinkelbier" von Felix Schiffner die Silbermedaille, dieses obergärige Bier zeichnet sich besonders durch die naturbelassenen Bio-Rohstoffe aus.

Hervorragende Lagerbiere

Die Braucommune Freistadt und das Landbrauhaus Hofstetten setzten sich beide in der Kategorie "Wiener Lager" durch. Mit dem "Austrian Lager" holten sich die Freistädter den Silber-Award und das Landbrauhaus Hofstetten mit ihrem "Granit Bier" Bronze. Diese untergärigen Biere überzeugten mit den für die Kategorie charakteristischen Merkmalen, zum Beispiel dem bernsteinfarbenen Aussehen. Eine 145-köpfige Jury, Braumeister, Biersommeliers und ausgewiesene Bierkenner aus 28 Ländern, hat in einer zweitägigen Blindverkostung Anfang Oktober die Gold-, Silber- und Bronzemedaillen in 67 Bierstilen ermittelt. Nach objektiven Bewertungskriterien, wie sie auch der Konsument von Bier heranzieht: Optik, Schaum, Geruch, Geschmack und sortentypische Ausprägung. Nachvollziehbar und transparent.

Bei den Bierviertlern gibt man sich überzeugt, dass die Auszeichnungen beim European Beer Star als Ansporn dienen, weiterhin alles dafür zu tun, vorzügliche Biere zu brauen. Was für Schottland der Whisky, ist für das Mühlviertel das Bier. Während auf dem breiten Biermarkt immer mehr "neutral" schmeckende Biere angeboten werden, werden hier mit viel Kreativität und mit ursprünglichen, regionalen Zutaten noch wahre Bierspezialitäten gebraut. "Bierviertler" und ihre Gäste wissen den ursprünglichen Charakter und die enorme Vielfalt der Biere gleichermaßen zu schätzen.