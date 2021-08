Donaufestwochen: Karten sind heuer sehr begehrt

Das gilt für den Abend "Sing meine Seele" mit Maria Ladurner (Sopran) und Hubert Hoffmann (Laute) am Freitag in der Pfarrkirche Bad Kreuzen ebenso wie für den bereits ausverkauften Tango-Jazz-Weltmusik-Abend am Sonntag in Ardagger.

Noch mehr Karten sind – auch aufgrund des großzügigeren Platzangebots in der Stiftskirche Baumgartenberg – für die Interpretation der "Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze" am Dienstag, 10. August (20 Uhr), verfügbar. Zu hören ist das L’Arcadia Quartett mit Martin Jopp und Sabine Reiter (Violine), Lucas Schurig-Breuß (Viola) sowie Katie Stephens (Violoncello). Kartenwünsche per E-Mail an office@donau-festwochen.at