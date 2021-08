Dagmar Rauch ist Ortspartei-Obfrau

Als neue Parteiobfrau wird künftig Dagmar Rauch agieren. Sie bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und kündigte für die kommenden Wochen mehrere Aktionen wie einen Kinderschwimmkurs oder eine Seniorenwassergymnastik im Freibad Reichenau an. Bgm. Hermann Reingruber zog eine positive Bilanz über die Arbeit in der Gemeinde in den vergangenen sechs Jahren. Ein besonderer Dank wurde Leopold Lengauer für sein großes Engagement als Vizebürgermeister und Obmann des Bauausschusses ausgesprochen.