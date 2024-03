Chemische Reaktion im Pelletskeller: Einfamilienhaus in Neumarkt evakuiert

Kohlenmonoxid-Austritt. Einsatz in Neumarkt.

Laut Feuerwehr Matzelsdorf war wohl die Pelletlieferung von vergangener Woche schuld. Die Feuchtigkeit in den Pellets dürfte zu hoch gewesen sein, wodurch es zu einer chemischen Reaktion und zur Bildung von Kohlenmonoxid (CO) kam. Der Kohlenmonoxidmelder im Lagerraum schlug glücklicherweise rasch an, woraufhin die Familie die Feuerwehr informierte. Bei den Messungen durch die Feuerwehr bestätigte sich der erhöhte CO-Wert und das Gebäude wurde evakuiert. Die Eltern und ihre beiden Kinder im Kindergarten- und Volkschulalter wurden vorerst woanders untergebracht.

Lesen Sie auch: Tödlicher Kohlenmonoxid-Unfall in Pennewang

Kohlenmonoxidmelder unerlässlich

Eine solche Reaktion kann schnell zu einer lebensbedrohlichen Vergiftung führen. Das Gas hat weder einen Geruch noch kann es mit bloßem Auge erkannt werden. In diesem Fall hat der Kohlenmonoxidmelder das Schlimmste noch abgewandt - ein solcher ist laut Feuerwehr "unerlässlich".

Keine akute Gefahr

Der Rettungsdienst untersuchte alle vier Familienmitglieder und stellte leicht erhöhte CO-Werte im Blut fest- akut war es jedoch nicht. Entgegen erster Annahmen ist es nicht notwendig, die Pellets aus dem Lagerraum zu entfernen. Am Montag soll eine Belüftungsanlage eingebaut werden, die die Pellets trocknen und die CO-Konzentration senken soll. Danach kann die Familie wieder in ihr Eigenheim zurück.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.