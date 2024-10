Mühlviertler (56) wurde in Ballenpresse eingeklemmt

Der Notarzt stand am Freitagnachmittag bei einem landwirtschaftlichen Betrieb im Bezirk Rohrbach im Einsatz: Beim Reinigen seiner Ballenpresse hatte sich ein Landwirt verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 56-Jährige die Foliervorrichtung unabsichtlich durch einen seitlich angebrachten Hebel in Gang gesetzt.

Einer der beiden Folierarme erfasste den Mann, er wurde zwischen Rahmen und Folierarm eingeklemmt. Der Mühlviertler zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er vom Notarzt behandelt und dann in das Klinikum nach Rohrbach gebracht werden musste.

