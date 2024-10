Sowohl Pregarten als auch Perg sind hungrig auf den Derbysieg

"Derbys sind immer besondere Spiele, man kennt sich sehr gut, es kann alles passieren", sagt Pergs Trainer Jürgen Prandstätter vor dem Lokalduell am Samstag bei der SPG Pregarten (15:00 Uhr, Union Kornspitz Arena). Seine Mannschaft ist derzeit gut in Form und hat in der vergangenen Woche gleich zwei Mal gewonnen. Damit liegt die Union Perg sieben Punkte vor dem Lokalrivalen aus Pregarten. "Wir wollen das Derby gewinnen, Pregarten ist aber Defensiv kompakt und im Konterspiel sehr stark", sagt Prandstätter. Sein Gegenüber auf der Pregartner Bank Robert Lenz kennt Perg sehr genau. "Ich habe durch mein Stürmertraining ,Torgarant‘ eine gute Verbindung zu Perg und der Mannschaft. Am Samstag müssen wir die Torgefahr der Perger aber für 90 Minuten entschärfen". Obwohl die Pregartner zuletzt gegen Friedburg mit 0:2 verloren haben, haben sie sich unter Lenz stabilisiert. "Wenn wir an die Leistungen der Vorwoche anknüpfen, haben wir gute Chancen, zu punkten", sagt Lenz.

Wichtige Spiele warten auf Rohrbach-Berg und St. Martin. Aufsteiger Rohrbach ist schon am Freitag in Micheldorf gefordert. Die Eisschiel-Elf kann sich mit einem Sieg Luft auf die Abstiegszone verschaffen. Der Vorletzte St. Martin hat in der letzten Runde gegen Edelweiß Linz eine 2:0-Führung verspielt und braucht am Samstag in St. Valentin unbedingt einen Sieg um den Anschluss nicht ganz zu verlieren.

Das Topspiel in der Bezirksliga Nord heißt St. Oswald bei Freistadt gegen Haslach und wird am Samstag ausgetragen.

Bei Vorderweißenbach übernimmt Co-Trainer Thomas Burgstaller von Trainer Andreas Prammer, der nun sportlicher Leiter ist.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Florian Ruckerbauer Florian Ruckerbauer