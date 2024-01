Lebensgefahr: Braunauerin (27) erlitt schwere Kohlenmonoxid-Vergiftung

In der Nacht auf Samstag erlitt eine 27-Jährige aus Aspach im Bezirk Braunau in ihrem Zuhause eine schwere Kohlenmonoxid-Vergiftung. Das Gas trat aufgrund eines Defekts im Abgassystem aus einer Gastherme aus und verbreitete sich im gesamten Gebäude.

Ihr 26-jähriger Freund fand die Frau um 6.40 Uhr bewusstlos im Bett und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Frau wurde mit einer schweren Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Spital nach Linz gebrachen. Sie musste in einer Druckkammer behandelt werden. Die nächste derartige Anlage, die frei war, befand sich in Graz. Dorthin wurde die 26-Jährige per Hubschrauber gebracht. Sie befindet sich weiterhin in Behandlung.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer