Mühlviertler Verein macht Mädchen und Frauen wehrhaft

Nach vier Jahren Pausen stellt sich das Trainerteam von Jiu Jitsu Perg heuer wieder auf die Matte, um Frauen und Mädchen ab 14 Jahren grundlegende Techniken der Selbstverteidigung beizubringen. In dem vierteiligen Kurs lernen die Teilnehmerinnen wichtige Verhaltensregeln, Techniken zur Selbstverteidigung und Befreiung sowie den Selbstschutz. Auch der rechtliche Aspekt wird bei einem Besuch durch die Polizei besprochen. Sektionsleiter Reinhard Strauß erklärt dazu: "Selbstverteidigung kennt kein Alter. Alle Techniken sind so gestaltet, dass sie von jeder Person erlernt und ausgeführt werden können. Sollte eine Technik einmal nicht funktionieren, finden wir eine passende Alternative." Der Kurs kostet 28 Euro und startet am Montag, 4. November, um 19 Uhr in der Turnhalle der Volksschule Perg. Mitzubringen ist bequeme Sportbekleidung.

