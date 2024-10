"Reif für die Insel": Cornelius spielt in Passau und Ried

Seit mittlerweile mehr als 50 Jahren steht Peter Cornelius auf der Bühne. Der 73-jährige Wiener zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten und populärsten österreichischen Liedermachern. Am 14. November gastiert Cornelius in Ried, am 4. Dezember spielt er seine großen Hits, wie "Du entschuldige, i kenn di", "Segel im Wind", "Der Kaffee ist fertig" oder "Reif für die Insel" in Passau.