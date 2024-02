Tödlicher Kohlenmonoxid-Unfall in Pennewang

Um 3.18 Uhr war der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Pennewang eingegangen. In der Gartenhütte eines Hauses in der Gemeinde im Hausruckviertel war bei einem Notstromaggregat Kohlenmonoxid (CO) ausgetreten, wie der ORF berichtet.

Mehr zum Thema:

Kurz nach 3 Uhr war auch die Polizei gerufen worden. Die Ehefrau hatte den 44-Jährigen regungslos gefunden und die Einsatzkräfte alarmiert. Fieberhaft wurde, auch durch ein Notartzteam, versucht, den Oberösterreicher wiederzubeleben - doch vergebens. Der Mann starb.

In der Gartenhütte hatte sich laut Polizei ein Notstromaggregat befunden, das mit Propangas betrieben wurde. Die Feuerwehr stellte beim Belüften der Hütte einen erhöhten Kohlenmonoxid-Wert fest.

Zu dem tödlichen Unfall kam es in Pennewang, Bezirk Wels-Land:

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Stichwort: Kohlenmonoxid (CO)

Kohlenstoffmonoxid (CO) ist ein farbloses und geruchloses Gas, das genauso schwer ist wie Luft. Bei einer schweren CO-Vergiftung erstickt der Organismus innerlich. Das Gas hat eine hohe Bindungsfähigkeit an den Blutfarbstoff Hämoglobin und verhindert laut Experten schon in geringer Konzentration den Transport von Sauerstoff. Die Symptome beginnen mit Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen.

Kohlenstoffmonoxid entsteht hauptsächlich bei der unvollständigen Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen. Aus diesem Grund sind verbrennungsmotorisch betriebene Geräte vorrangig für die Verwendung im Freien vorgesehen, hieß es von der Feuerwehr. Bei der Nutzung in Gebäuden ist eine ordnungsgemäße, fachmännische Abgasführung ins Freie zwingend erforderlich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper