Blasmusikverband bedankte sich mit zahlreichen Ehrungen

Einen großen Festtag organisierte der Blasmusikverband Bezirk Freistadt im Gasthaus Aumayr in Schönau für verdiente Musikerinnen und Musiker sowie Funktionäre. Insgesamt konnten an dem Abend 75 Auszeichnungen an Mitglieder von 19 Musikvereinen aus dem Bezirk Freistadt überreicht werden.

Das Verdienstkreuz in Gold ist die höchste Auszeichnung des Österreichischen Blasmusikverbandes und wird entsprechend selten vergeben. Besonders bemerkenswert war es daher, dass acht Musiker aus dem Bezirk Freistadt mit dieser hohen Auszeichnung für ihr jahrzehntelanges Engagement in den Musikvereinen bedacht wurden: Edmund Rechberger vom Musikverein Hirschbach, Hubert Zeiml vom Musikverein Rainbach, Friedrich Biberhofer vom Musikverein Sandl, Wilhelm Hackl vom Musikverein St. Leonhard, Johann Etzelstorfer vom Musikverein St. Oswald bei Freistadt, Josef Freudenthaler vom Trachtenmusikverein Waldburg, Franz Jachs von der Marktmusikkapelle Windhaag bei Freistadt sowie Willibald Preinfalk vom Musikverein Zulissen. Bezirksobmann Franz Jungwirth und OÖBV-Landesleitungsmitglied Roland Fellner gratulierten den Geehrten persönlich und bedankten sich für ihr Engagement um das Blasmusikwesen in Oberösterreich.

Ein Sonderpreis der OÖBV-Bezirksleitung für die Gruppe mit dem weitesten Anreiseweg ging heuer an den Musikverein Leopoldschlag. Die Abordnung des Vereines freute sich besonders über die gelungene Überraschung in Form einer Kiste Freistädter Bier.