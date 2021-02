Bären, Käfer und Mäuse im neuen Gemeindezentrum

Drei Krabbelstuben-Gruppen der Pfarrcaritas – die Bärengruppe, die Käfergruppe und die Mäusegruppe – haben diese Woche ihre neuen Räumlichkeiten im Gemeindezentrums „IM HOF“ in Katsdorf erobert. 30 Kinder zwischen eineinhalb und drei Jahren werden hier von Montag bis Freitag ganztägig von bestausgebildeten Pädagoginnen professionell betreut. Der große Zulauf machte heuer sogar die Gründung einer dritten Gruppe notwendig.

Mit dem Einbau des neuen Gemeindezentrums in der ehemaligen Landwirtschaftsschule bot sich für Katsdorf eine gute Gelegenheit, die bisher in verschiedenen Räumlichkeiten untergebrachten Gruppen an einem Standort zu bündeln. „Es freut mich, dass mit unseren jüngsten Gemeindebürgern die ersten Mieter in unserem Gemeindezentrum eingezogen sind. Auch der neu sanierte Turnsaal steht den Kindern, aber auch allen Jugendlichen und Erwachsenen, für Bewegung zur Verfügung“, so Bürgermeister Wolfgang Greil. Nicht umsonst werde Katsdorf im Kinderbetreuungsatlas der Arbeiterkammer seit Jahren in der obersten Kategorie der 1A-Gemeinden geführt.

Abgesehen von der Krabbelstube stehen noch weitere künftige Nutzer des Gemeindezentrums „IM HOF“ vor dem Einzug. So werden noch im März die Gewerbe- und Büroräumlichkeiten sowie drei Wohnungen übergeben. Im April übersiedelt das Gemeindeamt. Dazu werden der Gastronomiebetrieb „Hofkuchl“ sowie der Hofladen „Speiskammer“ beste Kulinarik bieten. Im Juni vervollständigt das Diakoniewerk mit einer betreuten Wohngruppe den Vierkanter der ehemaligen Landwirtschaftsschule.