Wenige Sekunden, nachdem Adrian Pertl gestern in Cortina zu Silber im WM-Slalom abschwang, durfte mehrere hundert Kilometer weiter nördlich am Sonntag um 14 Uhr auch Lukas Kaufmann triumphierend die Faust in den Mühlviertler Himmel strecken: Der Kronstorfer hatte in diesem Moment seine 24-Stunden-Skitour-Challenge erfolgreich beendet. Beeindruckende 131 Mal war er seit Samstagnachmittag mit Tourenski den Lifthang in Freistadt ohne Pause empor gestapft und wieder hinunter gefahren. 13.200 Höhenmeter hat er dabei bewältigt und 2832 Euro für die Kinderhilfsorganisation Karibu World gesammelt.

„Die Bedingungen waren trotz der warmen Temperaturen super. Ein großer Dank an das Team vom Skilift Freistadt, meine Sponsoren und die Besucher, die mich angefeuert haben“, freute sich Kaufmann nach seiner Zieldurchfahrt. Am schwierigsten sei die Zeit zwischen zwei und sechs Uhr früh gewesen: „Davor hatte ich immer jemanden als Begleitung. Dann wurde es ziemlich kalt, das hat mir schon zugesetzt, aber mit der Morgendämmerung ging es auch mental wieder bergauf.“

Bis auf ein paar Blasen auf den Fußsohlen hat Kaufmanns Körper die Strapazen recht gut überstanden. Dafür hat der 26-Jährige gleich vier Steigfelle verschlissen: „Eine Folge des nassen Schnees. Zum Glück hatte ich das irgendwie geahnt und habe mir ausreichend Reserve eingepackt. Sonst wäre es unangenehm geworden.“