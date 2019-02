Aigen-Schlägl ebnet den Weg für das Hallenbad

AIGEN-SCHLÄGL. Die Menschen im Bezirk Rohrbach sind der Errichtung eines Bezirks-Hallenbades in Rohrbach-Berg einen großen Schritt näher gekommen.

Der Gemeinderat von Aigen-Schlägl stimmte dem neuen Finanzierungsvorschlag zu (Symbolbild). Bild: Colourbox

Der Gemeinderat von Aigen-Schlägl segnete in der Sitzung am Donnerstag den neuen Finanzierungsvorschlag ab. Dem gingen intensive Beratungen voraus. Man habe sich die Entscheidung nie leicht gemacht: „Wir waren immer für das Hallenbad, hatten aber unsere Bedenken in der Finanzierung“, betonte Aigen-Schlägls Bürgermeisterin immer wieder im Laufe des Entscheidungsprozesses. Nachverhandlungen und eine Überarbeitung der Finanzierung hätten schlielich den Ausschlag gegeben, dass man schlussendlich doch noch zustimmen konnte. Dieser neue Finanzierungsplan gilt übrigens für alle Gemeinden des Bezirkes Rohrbach und ist keine Einzellösung für Aigen-Schlägl. Erarbeitet wurde er im Hallenbad Arbeitskreis unter dem Vorsitz von Rohrbach-Bergs-Bürgermeister Andreas Lindorfer (VP).

Mit der einstimmigen Zustimmung der Aigen-Schlägler Gemeinderäte sei jedenfalls ein großer Stolperstein beseitigt. Dennoch ist das Ja der Aigen-Schlägler an einige Bedingungen geknüpft. So nimmt man auch die Gemeinde Ulrichsberg in die Pflicht, die ja derzeit selbst ein Hallenbad betreibt. Sollte dieses einst geschlossen werden, müsse Ulrichsberg natürlich beim Bezirksbad mitzahlen. Dort steht ein positiver Beschluss ebenso wie in St. Veit noch aus.

Noch im Dezember war in Aigen-Schlägl die Abstimmung wegen großer Bedenken gegen die Kosten vertagt worden. Neue Berechnungen reduzierten den jährlichen Anteil, den Aigen-Schlägl zu zahlen habe von 17.000 Euro auf 15.222. Diese Reduktion ergab sich aus einer genauen Berechnung der Zinsmodelle. Mit der Marktgemeinde Aigen-Schlägl ist nun auch der zweitgrößte Beitragszahler nach Rohrbach-Berg mit im Boot. Nun wollen alle Beteiligten die rasche Umsetzung des Projektes vorantreiben. „Ich freue mich, dass nun Aigen-Schlägl positiv entschieden hat. Das war sicher ein wichtiger Schritt. Ganz durch sind wir noch nicht, aber ich bin schon zuversichtlich, dass wir das im Bezirk schaffen“, sagt Andreas Lindorfer und lobt ausdrücklich die konstruktive Arbeit im Arbeitskreis: „Ich bedanke mich ganz besonders bei allen, die sich so für das Hallenbad einsetzen. Namentlich vor allem bei Andreas Hannerer (SP) und Georg Ecker (VP). Ohne diese hervorragende Zusammenarbeit hätten wir das nicht geschafft“, sagt Lindorfer.

