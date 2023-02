Agile Senioren tanzen in den Frühling

"Wir wollen durch gezielte Bewegungsabläufe Stürze minimieren oder vermeiden", lädt Alois Hehenberger alle ab 55 ein, mitzumachen. Das ständige und aktive Training hilft, die Reaktion der Muskulatur zu erhalten und zu stärken. Damit soll der Körper seinen Anforderungen im Alter gewachsen sein. Gehen ist eine der wichtigsten Bewegungsformen. Zwei Drittel aller Stürze passieren während der Fortbewegung. Durch das Training und anschließenden Tanz ab der Lebensmitte ist man für diese Anforderungen des Alltags gerüstet.

Ganzheitliches Training

"Tanzen fördert die Konzentration, Koordination und Balance. Durch das Tanzen werden alle Sinne und Muskeln in Anspruch genommen. Auch das Gedächtnis wird trainiert und es vermittelt somit Erfolgserlebnisse", sagt Hehenberger. Die Seniorentanzleiter haben sich zum Ziel gesetzt, so vielen Menschen wie möglich die Freude an der Musik zu vermitteln. Tänze aus aller Welt, aus verschiedenen Epochen und Kulturen werden angeboten. Volkstanz und Tanzspiele bringen den nötigen Spaß in die Trainingseinheiten. Alle, die Gusto auf die erste Tanzstunde bekommen haben, sind am Freitag, 10. März, im Pfarrheim Sarleinsbach eingeladen, den "Tanz ab der Lebensmitte" kennen zu lernen. Los geht es um 13.30 Uhr. Anmeldungen nimmt Alois Hehenberger unter 0664/7398802 entgegen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper