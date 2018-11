Von der Schulbank in die Backstube: Für Laura eine goldrichtige Entscheidung

LASBERG. 17-Jährige entschied sich nach der landwirtschaftlichen Fachschule für eine Bäckerlehre.

Lehrling Laura Eder mit ihrem Chef Martin Bräuer in der Backstube. Bild: Bräuer

Dass man auch mit 17 Jahren noch sehr gut in eine Lehre einsteigen kann, zeigt das Beispiel von Laura Eder: Die Lasbergerin wechselte nach drei Jahren an der landwirtschaftlichen Fachschule in den Backbetrieb von Martin Bräuer in Reichenthal. Nach vier Monaten im Beruf ist sie sich sicher: Backen ist ihre Berufung und am liebsten möchte sie selbst einmal eine Bäckerei leiten.

Den Umweg über die Fachschule nahm Eder, weil sie sich mit 14 Jahren noch nicht für eine konkrete Berufsausbildung entscheiden konnte. Als verlorene Jahre will sie ihre Zeit in Hagenberg aber nicht sehen. Schließlich habe sie sich in dieser Zeit mit vielen interessanten Inhalten beschäftigen können. Weil sie bereits während ihres letzten Schuljahres in der Landwirtschaftsschule die zehnwöchige Berufsschule für Bäcker absolviert hat, konnte sie bei Martin Bräuer außerdem gleich im zweiten Lehrjahr einsteigen.

Eigene Produkte entwickeln

Dass Eder als 17-Jährige persönlich schon weiter gereift ist als 15-jährige Berufseinsteiger, weiß ihr Chef durchaus zu schätzen. „Laura war gerne bereit, rasch auch verantwortungsvolle Arbeiten zu übernehmen, sagt Martin Bräuer über den Neuzugang unter seinen insgesamt 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Sechser-Zopf-Flechten für die Goli-Striezel zu Allerheiligen schaffte Laura schon locker.

Als Bäckerlehrling schätzt Laura Eder die familiäre Atmosphäre eines Handwerkbetriebs. Natürlich gibt es auch Tätigkeiten, die nicht ihre volle Begeisterung entfachen können: stundenlanges Mohnflesserl flechten zum Beispiel. „Immer das gleiche tun ist nicht cool“, sagt die Bäcker-Schülerin. Aber sie hat sich bereits große Ziele gesetzt: „Am liebsten möchte ich selbst einmal eine Bäckerei leiten und eigene Produkte entwickeln, so wie mein Chef.“

Zu schätzen weiß die angehende Bäckerin, dass in der Naturbäckerei Bräuer neben dem Brotbacken auch die süßen Köstlichkeiten nicht zu kurz kommen. Schließlich hat Martin Bräuer mit „Kekse mit Sinn“ eine eigene Bio-Kekse-Linie entwickelt. Immer öfter kommt es vor, dass Laura auch daheim das Gelernte noch einmal ausprobiert. Ihre Köstlichkeiten verschenkt sie an Verwandte und Freunde: „Die freuen sich sehr darüber und mit süßen Geschenken liege ich immer richtig.“

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema