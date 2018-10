Kurs für wehrhafte Frauen und Mädchen

PERG. Jiu Jitsu Trainer zeigen in Selbstverteidigungskurs, wie man Angreifer außer Gefecht setzt.

Wirksame Techniken der Selbstverteidigung können Frauen und Mädchen beim Jiu Jitsu Verein Perg erlernen. Bild: Jiu Jitsu Perg

Einen Selbstverteidigungskurs, der für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren maßgeschneidert wurde, bietet ab 5. November der Verein Jiu Jitsu Perg ab 5. November in der Volksschul-Turnhalle Perg an. Der Lehrgang umfasst vier Abende und findet immer am Montag von 19 bis 21 Uhr statt. Gleitet wird dieser Lehrgang von zertifizierten Jiu Jitsu – Trainern. Sektionsleiter Reinhard Strauß sagt dazu: „Kampfmaschinen wie Lara Croft können wir nicht hervor zaubern, aber eine gute Basis für den Ausnahmefall zu schaffen ist ja auch nicht schlecht. Noch dazu, wenn‘s Spaß macht.“

Ziel dieses Basiskurses ist die Vermittlung von Grundlagen zu einer wirksamen Selbstverteidigung, richtiges Verhalten in Gefahrensituationen und einfache, aber wirksame Techniken die auch bei einem körperlich überlegenen Gegenüber wirksam sind. Diese Techniken basieren auf dem Wissen des Jiu Jitsu, was soviel wie „sanfte Kunst“ bedeutet. Jiu Jitsu, kommt aus Japan und ist die Mutter von Kampfsportarten wie Judo, Karate und Aikido. Frauen, die beim Selbstverteidigungskurs auf den Geschmack gekommen sind, können im Anschluss an den Grundkurs im Verein ihre Fähigkeiten weiter entwickeln Für den Kurs genügt normale Turnbekleidung. Die Kursgebühr beträgt 27 Euro.

Für nähere Informationen und Anmeldung steht Sektionsleiter Reinhard Strauß gerne zur Verfügung: strauss.reinhard@aon.at.

