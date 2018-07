Grenzbrücke über den Schwarzaubach wird generalsaniert

KÖNIGSWIESEN. Die B124 ist an der Landesgrenze zu Niederösterreich wegen Brückenbauarbeiten voraussichtlich drei Monate nicht passierbar.

Hannes Steiner (Brückenmeisterei Krems), Ernst Schöfer (Leiter der Brückenmeisterei Krems), Alfred Hennerbichler (Bgm. Arbesbach), LAbg. Franz Mold, Johann Holzmann (Bgm. Königswiesen), Helmut Postl (Leiter der Abteilung Brückenbau), Gerald Auer (Brückenmeisterei Krems). Bild: Amt der NÖ Landesregierung

Die vor 53 Jahren errichtete Brücke über den Schwarzaubach an der Grenze von Ober- und Niederösterreich an der B124 wird in den kommenden Monaten in Schuss gebracht. Bei einer technischen Begutachtung traten erhebliche Zeit- und Witterungsschäden am Brückentragwerk zum vorschein. Auch Randbalken, Fahrbahnbelag, Geländer sowie das Abdichtungs- und Entwässerungssystem entsprechen nicht mehr den heutigen Standards. Um weitere Schäden zu vermeiden und einen sicheren Verkehrsfluss zu ermöglichen, wird die 50 Meter lange Brücke nun umfassend saniert.

Unter anderem wird das Tragwerk mittels Aufbeton- und Einbau einer Schubbewehrung ertüchtigt. Weiters wird ein Umbau in ein sogenanntes semi-integrales Tragwerk vorgenommen. Somit entfallen künftig die aufwändigen Fahrbahnübergangskonstruktionen.

Die Arbeiten werden von der Firma BT Bau GmbH aus Tragwein durchgeführt. Mit der Fertigstellung ist im Oktober 2018 zu rechnen. Die Gesamtbaukosten von 650.000 Euro werden vom Land Niederösterreich (57%) und vom Land Oberösterreich (43%) getragen. Während der Arbeiten ist eine Brückensperre erforderlich. Der Schwerverkehr wird großräumig umgeleitet. PKW sowie Rad- und Fußgänger werden unter der Brücke geführt.

