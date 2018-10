Da staunte sogar der Pilz-Professor mit seinem Team

WEITERSFELDEN. Binnen weniger Stunden fanden Experten mehr als 200 Pilzarten in den Wäldern der Mühlviertler Alm

Pilz-Experte Otto Stoik erklärte Schülern die Besonderheiten heimischer Pilze. Bild: Ludwig Riepl

Mit einer Ausstellung heimischer Obstsorten sowie einer umfangreichen Pilze-Schau lockte das „Otelo“ in Weitersfelden neben Besuchern aus der Region auch Interessierte aus Niederösterreich, dem Zentralraum und sogar aus England an. Experten der mykologischen Arbeitsgemeinschaft Linz sammelten in vier Exkursionsgruppen innerhalb weniger Stunden mehr als 200 verschiedene Pilzarten auf der Mühlviertler Alm. Über diese Vielfalt stauten sogar die Pilzexperten, die in den Nachtstunden die wissenschaftliche Aufbereitung der Pilzausstellung vorbereiteten.

Während sich am Sonntag Besucher aus dem In- und Ausland in den Ausstellungsräumen tummelten, erforschten am Montag Schulklassen die lehrreiche Ausstellung über die Früchte des heimischen Waldes. Eine Fortbildung für Lehrer beendete das Pilz- und Obstwochenende in Weitersfelden.

